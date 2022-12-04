США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не видят смысла в том, чтобы продолжать держать в центре внимания достижение с Ираном соглашения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и намерены сфокусироваться на других проблемах, заявил представитель США по Ирану Роберт Малли.

"В чем смысл? Почему мы должны заострять на этом внимание, если Иран возвращается с требованиями, которые неприемлемы? На данный момент мы не собираемся сосредотачиваться на ядерной сделке, потому, что мы не можем продолжать возвращаться назад, и допускать, чтобы нас разыгрывали", - сказал чиновник в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, "Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах" - в частности, на приписываемых Тегерану оружейных поставках России и внутренней ситуации в исламской республике.

Тем не менее, как сказал Малли, контакты между представителями Евросоюза и Ирана продолжаются, и переговоры официально не приостановлены.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что в Вашингтоне не считают возможным достичь в скором времени возращения к соблюдению условий СВПД.

"Не то, чтобы мы не хотим возобновления действия СВПД. Разумеется, хотим. Просто сейчас мы не в том положении, когда мы можем достичь вероятного результата когда-либо в ближайшем будущем", - сказал он.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман также заявляла, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана.

Иранская "ядерная сделка"

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.