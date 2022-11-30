В Брянской области на площади почти 2 тыс. кв. м горят резервуары с нефтепродуктами

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Резервуары с нефтепродуктами горят в Брянской области, к их тушению привлечен пожарный поезд, сведений о пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м", - написал он в среду на своей странице в телеграме.

По его словам, к тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Брянской области.

"Сведений о пострадавших не поступало", - подчеркнул Богомаз.