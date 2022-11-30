Пожар в резервуарах с нефтепродуктами локализован в Брянской области

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений удалось локализовать пожар в резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в среду.

"Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Пожар начался утром в среду. Как сообщалось ранее, его площадь составила 1800 кв. м. Сведений о пострадавших нет. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.