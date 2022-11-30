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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Пожар в резервуарах с нефтепродуктами потушили в Брянской области

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали пожар в резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Ликвидация пожара произошла в 10:38. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался утром в среду. Ранее сообщалось, что его площадь составила 1800 кв. м. К тушению было привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Брянская область МЧС
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