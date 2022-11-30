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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Суд в Приморье оставил в силе решение о продлении лечения якутскому шаману Габышеву

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Защите якутского шамана Александра Габышева не удалось обжаловать решение суда о продлении принудительного лечения в больнице специального типа.

"Постановление Уссурийского районного суда Приморского края от 4 октября 2022 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

В среду в больнице Уссурийска прошло выездное заседание суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба защиты Габышева на принятое в октябре постановление районного суда о продлении принудительного лечения шамана.

Как сообщалось, в начале сентября Приморский краевой суд отменил постановление о продлении принудительного лечения Габышева. В начале октября судья Уссурийского районного суда Галина Лазарева продлила лечение шамана в психбольнице спецтипа в Уссурийске. Защитник Габышева Алексей Прянишников сообщил, что это решение будет обжаловано. Он отмечал, что в жалобах защита "снова указала на отказ суда провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу в НИИ им. Сербского".

В марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее он также находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Позже его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске.

Александр Габышев
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