Суд отправил шамана Габышева на более мягкое лечение в Якутск

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Шаман Александр Габышев по решению суда должен быть переведен в психиатрический стационар общего типа, сообщил "Интерфаксу" его защитник Алексей Прянишников.

"Шаман Габышев поедет пока не домой и не в Москву, в Якутск. Уссурийский райсуд постановил перевести Александра Габышева на более мягкое лечение в психиатрический стационар общего типа. По установленному порядку, это будет Якутский психоневрологический диспансер", - сказал он.

Адвокат напомнил, что именно в Якутском психдиспансере шамана признали невменяемым.

Как сообщалось, в марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тысяч км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее шаман также находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске, срок лечения в этом медучреждении несколько раз продлевался.