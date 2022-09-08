Суд в Приморье отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд отменил постановление о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в Уссурийске, сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске", - написал он в своем телеграм-канале.

Защитник уточнил, что дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда, с учетом существенных нарушений норм УПК РФ, постановление Уссурийского районного суда Приморского края отменила и направила в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Елена Оленева.

Как сообщалось, Уссурийский районный суд 1 августа продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Прянишников тогда сообщил "Интерфаксу", что в постановлениях судов сроки о продлении лечения не устанавливаются. По закону освидетельствование, а, соответственно, и суд о продлении - раз в полгода.

Также Прянишников сообщал, что 12 июля врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы пришла к выводу о целесообразности перевода Габышева в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. А уже 27 июля комиссия этой же больницы, но в ином составе, по словам Прянишникова, "внезапно пришла к выводу об ухудшении состояния Александра и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа".

"Поход на Москву" и суд над шаманом Габышевым

В марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой поход.

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля того же года.

Потом Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года. В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение.

Ранее Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Владивосток) оставил в силе постановление о принудительном лечении шамана. Защитники заявили, что планируют обратиться в Верховный суд России. Прянишников ранее сообщал, что жалоб на содержание в больнице в Уссурийске у Габышева нет.