Роспотребнадзор заявил, что риска заразиться менингитом через посылки со склада Ozon нет

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Риск заражения менингитом при получении посылки со склада маркетплейса Ozon, где были выявлены заболевшие сотрудники, отсутствует, сообщили в Институте дезинфектологии Роспотребнадзора.

"Для людей, получивших посылки со склада OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует", - говорится в ответе института, опубликованном в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

Отметается, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается особой стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.

Также в институте напомнили, что специалисты Роспотребнадзора провели на складе Ozon полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, были обработаны все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими. Также проведено обеззараживание воздуха.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что взяли на контроль ситуацию с выявленными случаями инфекционного менингита в Подмосковье. По состоянию на 28 ноября с клинической картиной инфекционного менингита было госпитализировано 11 человек, семь из которых были выявлены при проведении медицинского осмотра контактных лиц. Кроме того, в очагах выявлено более 15 человек с признаками ОРВИ, которые госпитализированы для лечения, медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

В пресс-службе маркетплейса "Интерфаксу" сообщили, что подмосковный склад Ozon продолжает работу, соблюдая меры предосторожности и предписания Роспотребнадзора. В компании указали, что речь идет о нескольких случаях заболевания менингококковой инфекцией, выявленных на складе на Новой Риге.

"О массовой заболеваемости речи не идет", - подчеркнули в Ozon.