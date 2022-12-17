Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis под микроскопом Фото: BSIP/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В столице фиксируется непростая ситуация с менингококковой инфекцией, в основном болеют мигранты, сообщила главный санитарный врач Москвы, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

"У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно "чистые" с точки зрения иммунитета, и поэтому болеют они. Мы сегодня тоже отработали весь блок подготовки к тому, чтобы город не накрыла менингальная инфекция", - сказала Андреева на форуме "Моя поликлиника".

Она добавила, что власти города летом были готовы к плохому развитию ситуации. "Мы взяли вакцину из госрезерва, подключили мэра Москвы, нам ее передали, и сегодня департамент здравоохранения, специалисты первичного звена с выездными бригадами вакцинируют наших мигрантов. Очень тяжелая клиническая картина, летальные исходы, контагиозная инфекция", - отметила главный санитарный врач Москвы.

Согласно данным, представленным в презентации, за 10 месяцев среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания, количество контактных - 10 682, привитых - 8 868.

Цель кампании - максимальный охват вакцинации трудовых мигрантов до 25 декабря. Ожидаемый результат - стабилизация эпидемической ситуации по менингококковой инфекции в Москве.