Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве
Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis под микроскопом
Фото: BSIP/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В столице фиксируется непростая ситуация с менингококковой инфекцией, в основном болеют мигранты, сообщила главный санитарный врач Москвы, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

"У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно "чистые" с точки зрения иммунитета, и поэтому болеют они. Мы сегодня тоже отработали весь блок подготовки к тому, чтобы город не накрыла менингальная инфекция", - сказала Андреева на форуме "Моя поликлиника".

Она добавила, что власти города летом были готовы к плохому развитию ситуации. "Мы взяли вакцину из госрезерва, подключили мэра Москвы, нам ее передали, и сегодня департамент здравоохранения, специалисты первичного звена с выездными бригадами вакцинируют наших мигрантов. Очень тяжелая клиническая картина, летальные исходы, контагиозная инфекция", - отметила главный санитарный врач Москвы.

Согласно данным, представленным в презентации, за 10 месяцев среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания, количество контактных - 10 682, привитых - 8 868.

Цель кампании - максимальный охват вакцинации трудовых мигрантов до 25 декабря. Ожидаемый результат - стабилизация эпидемической ситуации по менингококковой инфекции в Москве.

Москва Роспотребнадзор Елена Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

В аэропортах Москвы отменены 17 рейсов

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Около 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Снежный покров в Москве за двое суток уменьшился в четыре раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });