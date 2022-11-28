Склад Ozon продолжил работу с мерами предосторожности после случаев менингита

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковный склад Ozon, сотрудники которого заразились менингитом, продолжает работу, соблюдая меры предосторожности и предписания Роспотребнадзора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе маркетплейса.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о регистрации случаев инфекционного менингита у ряда работников складского комплекса маркетплейса Ozon.

В самой компании указывают, что речь идет о нескольких случаях заболевания менингококковой инфекцией, выявленных на складе на Новой Риге.

"О массовой заболеваемости речи не идет", - подчеркнули в Ozon.

Склад расположен в первом блоке трехблочного фулфилмент-центра, пострадавшего от пожара в августе этого года. Этот блок возобновил работу, как только в нем наладили все операционные процессы, отметили в Ozon.

Для всех сотрудников склада был оперативно проведен медосмотр. Компания также провела дезинфекцию на складе, сейчас там действует масочный режим, проводятся регулярные медосмотры, а также вакцинация.

"Работу на складе продолжают только те, кто прошел вакцинацию "Менактра". Работники с легким недомоганием или признаками простуды отправляются на больничный", - сказали в пресс-службе Ozon, добавив, что посылки со склада не представляют опасности для покупателей.