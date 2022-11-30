Минобороны РФ заявило о контроле над населенными пунктами Белогоровка и Перше Травня в ДНР

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - На донецком направлении взяты под полный контроль российских войск населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Атаки Вооружённых сил Украины отражены на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, заявил он.

"На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков. По его словам, здесь "уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль".

"На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков.

"В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", - сообщил он.

Атаки противника, сказал он, отражены также на Южно-Донецком направлении.

В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы, сказал Конашенков.

Российскими средствами ПВО сбит украинский штурмовик Су-25 в районе Артемовска в ДНР. Также, по данным представителя Минобороны РФ, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Мостки (ЛНР), Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево (ДНР), а также реактивный снаряд "Ольха" в районе населенного пункта Покровка (ДНР).

Конашенков заявил, что за прошедшие сутки средствами ПВО были сбиты восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.