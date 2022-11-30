Безработица в РФ в октябре осталась на уровне 3,9%

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в России в октябре 2022 года осталась на уровне 3,9%, который был зафиксирован в сентябре после того, как в августе показатель достиг исторического минимума в 3,8% (за период наблюдений с 1991 года), следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Ранее безработица на уровне 3,9% наблюдалась с мая по июль, до этого в апреле она составляла 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в октябре 2022 года составила 2 млн 897 тыс. человек, что на 10 тысяч выше показателя сентября 2022 года.