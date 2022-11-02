Безработица в России в сентябре выросла до 3,9% с 3,8% в августе

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Безработица в России в сентябре 2022 года выросла до 3,9% с 3,8% в августе (исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года), вернувшись на уровень мая-июля, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В апреле показатель безработицы в РФ составлял 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в сентябре 2022 года составила 2 млн 887 тыс. человек, что на 32 тыс. выше показателя августа 2022 года.