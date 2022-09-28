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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Росстат зафиксировал исторический минимум безработицы в августе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в России в августе 2022 года опустилась до 3,8% с 3,9%, на которых держалась в мае, июне и июле и которые были минимальным значением показателя за период наблюдений с 1991 года, следует из данных Росстата.

В апреле безработица в стране составляла 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

До начала 2022 года в течение четырех месяцев в стране удерживался уровень безработицы в 4,3%. Он был достигнут в сентябре и на тот момент являлся историческим минимумом.

Общая численность безработных в России в августе 2022 года составила 2,855 млн человек, что на 45 тысяч ниже показателя июля 2022 года.

Росстат
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