Суд конфисковал принадлежащие Зиявудину Магомедову доли в транспортных активах FESCO

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие совладельцу группы Зиявудину Магомедову, говорится в приговоре, оглашенном в четверг.

Согласно приговору, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и других.

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 19 годам колонии строгого режима основателя группы "Сумма" Магомедова по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Магомедову также назначено ограничение свободы сроком на два года и штраф в размере 2,5 млн руб. Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград - Ордена Дружбы и Ордена Почета.

В группе FESCO информацию не комментируют.

Кроме того, Мещанский суд Москвы конфисковал в доход государства частный самолет Магомедова Gulfstream G650, следует из вынесенного бизнесмену приговора.

В 2019 году, уже после ареста Магомедова, находящийся за границей самолет, как сообщали СМИ, был выставлен на продажу.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

По последним данным, Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП (ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП, головная компания группы FESCO), у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.