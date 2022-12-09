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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

FESCO сообщила о штатной работе после новости о новом иске Генпрокуратуры

По данным "Коммерсанта", суд попросили обратить в доход государства акции FESCO, оставшиеся в коммерческом обороте

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) к совладельцам которой Генпрокуратура подала новый иск, работает в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе группы.

"ПАО "ДВМП" (головная компания транспортной группы FESCO) не является ответчиком по данному иску. Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами. FESCO работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами и партнерами и оказывая логистические услуги по всем действующим маршрутам в полном объеме", - сообщили в FESCO.

О новом иске, касающемся FESCO, который Генпрокуратура подала в Хамовнический суд Москвы, сообщил "Коммерсантъ". Теперь ответчиками выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых.

Источники газеты называют целью иска "обращение в доход государства" акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова 1 декабря была конфискована.

По данным газеты, ответчиками выступают Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров, а также основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов.

Две компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, являются прямыми акционерами головной компании FESCO - ПАО ДВМП, владеющими по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО "Наутилус" и ООО "Новаторинвест" как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

Мещанский суд 1 декабря приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Еще четверым фигурантам дела суд также назначил длительные сроки лишения свободы в колонии строгого и общего режима.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, особо крупном мошенничестве и особо крупной растрате. Магомед Магомедов также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Генпрокуратура Сумма Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов Михаил Рабинович Андрей Северилов
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