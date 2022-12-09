FESCO сообщила о штатной работе после новости о новом иске Генпрокуратуры

По данным "Коммерсанта", суд попросили обратить в доход государства акции FESCO, оставшиеся в коммерческом обороте

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) к совладельцам которой Генпрокуратура подала новый иск, работает в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе группы.

"ПАО "ДВМП" (головная компания транспортной группы FESCO) не является ответчиком по данному иску. Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами. FESCO работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами и партнерами и оказывая логистические услуги по всем действующим маршрутам в полном объеме", - сообщили в FESCO.

О новом иске, касающемся FESCO, который Генпрокуратура подала в Хамовнический суд Москвы, сообщил "Коммерсантъ". Теперь ответчиками выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых.

Источники газеты называют целью иска "обращение в доход государства" акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова 1 декабря была конфискована.

По данным газеты, ответчиками выступают Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров, а также основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед Магомедов.

Две компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, являются прямыми акционерами головной компании FESCO - ПАО ДВМП, владеющими по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО "Наутилус" и ООО "Новаторинвест" как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

Мещанский суд 1 декабря приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Еще четверым фигурантам дела суд также назначил длительные сроки лишения свободы в колонии строгого и общего режима.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, особо крупном мошенничестве и особо крупной растрате. Магомед Магомедов также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.