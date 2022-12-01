Защита основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова обжалует приговор

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Приговор, по которому основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищения бюджетных средств, будет обжалован, сообщил в четверг его адвокат Александр Гофштейн.

"Мы обжалуем приговор", - сказал журналистам Гофштейн после оглашения приговора.

Сам Магомедов на вопрос судьи о том, понятен ли ему приговор, ответил молчанием, пояснив, что "молчание - это лучший ответ".

Промолчал на такой же вопрос судьи и брат бизнесмена - Магомед Магомедов.

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Его брат - бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов - был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Еще четырем фигурантам дела суд также назначил длительные сроки лишения свободы в колонии строгого и общего режима.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, особо крупном мошенничестве и особо крупной растрате. Магомед Магомедов также признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Согласно приговору, не позднее 2010 года Магомедовы создали преступное сообщество, целью которого было систематическое хищение денежных средств федерального и регионального бюджетов. Основой для сообщества, установили следствие и суд, стала подконтрольная братьям холдинговая группа компаний "Сумма" и входящие в него юридические лица.

Речь идет о девяти эпизодах хищений - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и другое.