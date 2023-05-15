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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Мосгорсуд утвердил изъятие в доход государства акций FESCO по иску к братьям Магомедовым

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение Хамовнического суда от 11 января 2023 года об обращении в доход государства акций группы FESCO по иску Генпрокуратуры России к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату - Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Мосгорсуде. Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобы ответчиков по иску, в том числе Зиявудина и Магомедова Магомедовых, поданные на решение суда первой инстанции.

По решению суда, в доход государства обращены обыкновенные бездокументарные акции головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"(ДВМП), принадлежащие ряду юридических и физических лиц.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций FESCO, соответственно), ряд компаний-акционеров.

Две компании-ответчика, кипрские Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited представляют собой прямых акционеров головной компании FESCO - ПАО ДВМП, владеющими по 24,99% акций. Noubelius Ltd, Vovosa Co Limited и Rikima Holdings Limited ранее фигурировали в отчетности как акционеры ДВМП с пакетами в 9,6%, 8% и 6,6% соответственно, информацию об ООО "Наутилус" и ООО "Новаторинвест" как об акционерах ДВМП также можно встретить в судебных материалах по искам, оспаривающим итоги повторного годового собрания акционеров порта в 2020 году.

Целью иска было обратить в доход государства акции FESCO, оставшиеся в коммерческом обороте, после того, как доля Зиявудина Магомедова была конфискована по вынесенному ему в рамках дела о преступном сообществе приговоре.

По версии прокуратуры, изъятые акции ДВМП приобретались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Впоследствии, утверждал надзор, свое присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.

Ответчики иск не признали и просили суд отклонить его.

В FESCO после появления в СМИ информации о подаче иска в суд заявили, что компания работает в штатном режиме и что там не комментируют "судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами".

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и многомиллиардные хищениях бюджетных средств. Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет колонии строгого режима.

Суд также конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров, парк фитинговых платформ. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Мосгорсуд Сумма Хамовнический суд Магомед Магомедов Зиявудин Магомедов
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