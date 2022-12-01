Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным

Архивное фото. Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что будет готов контактировать с главой российского государства Владимиром Путиным, если придет к выводу, что у Москвы есть интерес к урегулированию ситуации на Украине.

"Я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес в том, чтобы найти способ положить конец войне. Пока я этого не вижу", - сказал Байден на пресс-конференции.

"Если интерес будет, то я буду рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и с друзьями по НАТО", - отметил он.

При этом американский лидер сказал, что в ближайшее время он не планирует контактов с российским президентом.

"У меня нет планов в ближайшее время говорить с Путиным", - заявил Байден.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что до конца года не планируется никаких контактов между Россией и США по линии администрации президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не уходит от контактов с американской стороной, если будут какие-то предложения от администрации президента США Джо Байдена, в Москве их рассмотрят.