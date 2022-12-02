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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Глава МИД Турции ожидает до весны подвижек в вопросе о переговорах РФ и Украины

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу предположил, что вопрос возобновления переговоров между Россией и Украиной может проясниться до весны.

"Думаю, до весны прояснится вопрос возобновления переговоров", - приводит агентство "Анадолу" слова Чавушоглу.

Он отметил, что Анкара со своей стороны продолжит предпринимать усилия для урегулирования ситуации на Украине.

"Мы не станем падать духом и продолжим усилия", - добавил турецкий министр.

Турция Украина
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