Минсельхоз заявил, что РФ не будет изгонять со своего рынка зарубежных зернотрейдеров

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия не будет изгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос о позиции ведомства по поводу обращения главы ВТБ Андрея Костина к президенту с предложением ограничить работу таких компаний на российском зерновом рынке.

"Мы эту тему прорабатывали и позиция единая - мы выгонять никого не будем, - сказал Патрушев. - Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем".

Как сообщалось, глава ВТБ предлагал запретить компаниям принадлежащим "лицам, связанным с недружественными государствами", совершать сделки с зерном и масличными культурами внутри России для последующего экспорта. Кроме того, предлагалось запретить фирмам, связанным с "недружественными" государствами, владеть пакетами акций российских компаний, занимающихся перевалкой и хранением зерна.

Предложение объяснялось необходимостью усиления роли российских трейдеров на мировом рынке.

"Международные трейдеры играют ключевую роль в экспортных операциях с российским зерном, - говорилось в письме. - Кроме того, экспортеры из недружественных стран владеют порядка 15% портовых мощностей перевалки в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном..., в то время как российская экономика и бюджет недополучают значительные средства".

В ноябре Костин говорил журналистам, что в нынешних условиях не ждет жестких мер в отношении зарубежных зернотрейдеров, работающих в РФ, но считает, что отечественным компаниям нужна поддержка. "Не думаю, что сейчас будут какие-то жесткие меры, но ожидаем в принципе программы развития собственных компаний", - говорил он.

В настоящее время в РФ работают такие глобальные зернотрейдеры, как Viterra и Louis Dreyfus. Viterra совместно с ВТБ владеет зерновым терминалом на Черном море. В собственности Louis Dreyfus находится терминал на Азовском море. Bunge в сентябре договорилась о продаже своего бизнеса по переработке масличных в РФ Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Cargill сообщала о прекращении инвестиций в РФ.