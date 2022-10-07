ФАС выступила против запрета на работу западных зернотрейдеров в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ФАС России считает преждевременной реализацию предложений ВТБ об ограничении работы западных зернотрейдеров в РФ, поскольку это может ухудшить финансово-экономическое состояние сельхозпроизводителей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом антимонопольного ведомства в Минсельхоз.

В то же время ФАС согласилась с оценкой госбанком ситуации на зерновом рынке РФ, в соответствии с которой глобальные трейдеры контролируют "25-30% внутренней закупки зерна".

Предложения ВТБ были изложены в письме главы банка Андрея Костина президенту РФ. В нем, в частности, предлагалось издать указ, запрещающий компаниям, принадлежащим "лицам, связанным с недружественными государствами", совершать сделки с зерном и масличными культурами внутри России для последующего экспорта. Кроме того, предлагалось запретить фирмам, связанным с "недружественными" государствами, владеть пакетами акций российских компаний, занимающихся перевалкой и хранением зерна. В настоящее время, как отмечалось в письме, экспортеры из таких стран владеют порядка 15% портовых мощностей РФ.

"ФАС России согласна с оценкой ситуации на российском зерновом рынке, данной в обращении, вместе с тем считает преждевременной реализацию предложений Банка ВТБ (ПАО), поскольку в условиях действующих санкционных ограничений, ожидаемого высокого урожая зерновых на российском рынке это может привести к ухудшению финансово-экономического положения российских сельхозпроизводителей вследствие возможного повышения монополизации ключевых сегментов российского зернового рынка, что в среднесрочной перспективе может стать причиной снижения российского зернового экспорта", - говорится в письме.

Предложения по преодолению зависимости российского АПК от глобальных зерновых трейдеров, по мнению ФАС, содержат риски снижения конкурентоспособности не только российского зернового экспорта, но и АПК в целом. "Так, предлагаемый запрет для компаний, принадлежащих лицам, "связанным с недружественными государствами", на приобретение зернобобовых, масличных и продукции их переработки на территории РФ с целью последующей реализации, в том числе на экспорт, лишь приведет к усилению монополизации в и так не самом конкурентном сегменте российского АПК, а следовательно, к повышению издержек сельхозпроизводителей", - поясняет антимонопольное ведомство.

По мнению ФАС, сокращение выбора покупателей сельхозпродукции для многих производителей, особенно небольших хозяйств, лишенных возможности самостоятельного выхода на внешние рынки, в условиях ожидаемого рекордного урожая может привести к падению закупочных цен и, как следствие, - к снижению рентабельности производства сельхозпроизводителей, особенно мелких, которая в настоящее время находится на достаточно низком уровне.

"Кроме того, в условиях действующих в настоящее время финансовых, организационных, логистических и иных ограничений в отношении российского экспорта установление дополнительных запретов для работы на зерновом рынке хозяйствующих субъектов, владеющих развитой товаропроводящей инфраструктурой, может привести к усилению эффектов санкционного давления и, как итог, к сокращению российского зернового экспорта в текущем сезоне, - предупреждает ФАС. - Введение предлагаемого в обращении запрета может привести к дальнейшей монополизации экспортной товаропроводящей инфраструктуры на зерновых рынках со стороны компаний, которые в настоящее время и так владеют значительной долей экспортных мощностей по хранению и перевалке зерновых и масличных".

Реализация предложений ВТБ, по мнению ФАС, должна сопровождаться мерами, направленными на развитие экспортной инфраструктуры как на территории РФ, так и за ее пределами, а также на создание условий для развития конкуренции по всей товаропроводящей, в том числе экспортной, цепочке российского зернового рынка.

Служба напомнила, что в 2019 году по ее инициативе НИУ ВШЭ был подготовлен доклад о стратегии присутствия России на мировых продовольственных рынках. Его ключевым предложением стало построение платформы партнерского долгосрочного взаимодействия с основными потребителями российского зерна в странах Ближнего Востока и Северной Африки - так называемого Агрофинмоста, который позволит снизить роль финансовых спекуляций глобальных трейдеров, манипулирующих мировыми ценами на зерно. В проекте представлены конкретные механизмы партнерского финансирования российских сельхозпроизводителей.

В пресс-службе ФАС эту информацию комментировать не стали. В Минэкономразвития запрос "Интерфакса" о позиции ведомства по поводу обращения ВТБ переадресовали в Минсельхоз. В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что "запрос находится в работе".