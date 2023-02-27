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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Выходец из "Русагро" возглавил бывшую российскую "дочку" Bunge

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Выходец из ГК "Русагро" Николай Жирнов возглавил бывшую российскую "дочку" американской Bunge - "Бунге СНГ", следует из материалов ЕГРЮЛ.

Жирнов был гендиректором ООО "Русагро-центр" с 2011 по 2021 годы. На посту руководителя "Бунге СНГ" он сменил Анджея Ружицкого, который возглавлял компанию с декабря 2019 года.

Жирнов также занимает пост генерального директора компании "ЭксОйл групп", акционером которой является новый владелец российской "дочки" Bunge - бизнесмен Карен Ванецян.

Как сообщалось, с 13 февраля этого года "Бунге СНГ" официально сменила владельца. Договоренность о сделке с Ванецяном была достигнута в сентябре прошлого года. Он владеет компанией через ООО "Агроинвест", зарегистрированное в августе 2022 года.

Компания планирует сменить название в ближайшее время.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области, который входил в сделку, Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. В портфеле ООО "Бунге СНГ" торговые марки "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Bunge работала в России с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом. В марте 2021 года она продала Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко. В июне 2022 года компания заявила, что ищет покупателя на последний актив в России. В феврале 2023 года сделка была закрыта.

В 2021 году выручка "Бунге СНГ" увеличилась почти в 1,6 раза, до 30 млрд рублей с 19,1 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,3 млрд рублей годом ранее.

ГК "Русагро" - ведущий производитель масложировой продукции в России.

Bunge США Русагро Бунге СНГ Николай Жирнов Анджей Ружицкий Воронежская область
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