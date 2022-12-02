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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

В России идет подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России фиксирует рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Да, идет рост заболеваемости, и подъем идет заболеваемости COVID-инфекцией, идет подъем заболеваемости гриппа, но также циркулирует еще ряд вирусов, в целом подъем заболеваемости отмечаем в ряде субъектов РФ", - сказал Мурашко журналистам в Самарканде в пятницу.

В РоссииЗаболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 18,5%Читать подробнее

В этой связи он отметил важность своевременной вакцинации от коронавируса и гриппа, соблюдения определенных меры в виде минимизации контактов и нахождения заболевших на больничных.

Отвечая на вопрос, является ли ситуация контролируемой, министр сказал: "Контролируемая. Всегда процесс зависит от поведения людей".

Минздрав РФ коронавирус грипп Михаил Мурашко
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