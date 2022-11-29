Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю выросла на 18,5%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос за неделю на 18,5%, превышение среднероссийских показателей заболеваемости регистрируется в 43 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре по итогам проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

Среди респираторных вирусов больше всего наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14,0%), метапневмовирусов (12,1%), аденовирусов (9,7%). Среди вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 55 субъектах РФ.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день привито более 66,5 млн человек, что составляет 45,5% от численности населения страны.

"В этой связи главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинации отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь - "Артек" и "Орленок", - добавили в ведомстве.