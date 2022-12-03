В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 669 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 324 человека и возросло в сравнении с предшествующими на 15,1%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 45 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 721 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 59 человек, накануне сообщалось о 57 умерших.

Выздоровели за сутки 5 132 человека, или на 9,7% меньше в сравнении с 2 декабря, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 611 003 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 176 умерших и 21 014 391 выздоровевший.