Причиной взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске стала детонация газового баллона

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона спровоцировал обрушение подъезда нижневартовской пятиэтажки, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

"По предварительным данным в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. Сдетонировал газовый баллон", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны полиция подтвердила взрыв газа в доме Нижневартовска, информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления ГУ МВД по ХМАО, обрушился фасад здания по стояку квартиры.

Ранее в экстренных службах сообщили, что взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира. Обрушились перекрытия между третьим и вторым этажами. Пострадали десять человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб.

Жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди. Проводится проверка.