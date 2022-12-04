Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Причиной взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске стала детонация газового баллона

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона спровоцировал обрушение подъезда нижневартовской пятиэтажки, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в экстренных службах.

"По предварительным данным в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. Сдетонировал газовый баллон", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны полиция подтвердила взрыв газа в доме Нижневартовска, информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления ГУ МВД по ХМАО, обрушился фасад здания по стояку квартиры.

Ранее в экстренных службах сообщили, что взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира. Обрушились перекрытия между третьим и вторым этажами. Пострадали десять человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб.

Жильцы эвакуированы, но под завалами могут оставаться люди. Проводится проверка.

ХМАО Нижневартовск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти подтвердили гибель четырех человек при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Власти Нижневартовска сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в доме

Власти Нижневартовска сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в доме

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске

Десять человек пострадали от взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Газ взорвался в пятиэтажке в Нижневартовске

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что российские войска ведут наступление в районе Артемовска

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });