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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что произошло за день: воскресенье, 4 декабря

Взрыв в Нижневартовске, решение министров ОПЕК+ и конец полиции нравов Ирана

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на добычу нефти. Решение о снижении квот на 2 млн баррелей в сутки признано правильным курсом действий.

- Газ взорвался в пятиэтажке в Нижневартовске. Погибли шесть человек. Дом не газифицирован. Предположительно, в одной из квартир велись работы по натяжению потолков, сдетонировал газовый баллон.

- В декабре весь получаемый "Молдовагаз" российский газ будет поставляться в Приднестровье, подтвердил молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

- В Индонезии вновь начал извергаться крупнейший вулкан Семеру. Сведений о погибших нет. Последний раз вулкан извергался ровно год назад, что привело к гибели 51 человека.

- В Иране упразднят полицию нравов. Генпрокурор страны заявил, что полиция нравов не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской республики.

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