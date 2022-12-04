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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Индонезии вновь начал извергаться крупнейший вулкан Семеру

В Индонезии вновь начал извергаться крупнейший вулкан Семеру
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Самый крупный вулкан Индонезии Семеру вновь проснулся, сообщает Associated Press. Он расположен на самом густонаселенном острове архипелага острове Ява. В воскресенье 3676-метровый вулкан выбросил облака обжигающих газов и потоки лавы.

Началу извержения предшествовали муссонные дожди, которые постепенно размыли вулканический купол. Столбы вулканического пепла достигают в высоту 1500 м, извергающаяся лава устремилась к протекающей рядом реке.

Несколько близлежащих деревень накрыло вулканическим пеплом, его концентрация в воздухе столь высока, что в некоторых районах потемнело. Сведений о жертвах нет. Сотни жителей были эвакуированы во временные убежища.

Вулкан Семеру активизировался ровно через год после масштабного извержения, которое привело к гибели 51 человека. Местные деревни были погребены под вулканическим пеплом, сотни людей получили ожоги, около десяти тысяч человек пришлось эвакуировать.

Тогда почти три тысячи домов были перемещены из опасной зоны.

Семеру регулярно извергается последние 200 лет, тем не менее, как и в случае с другими 129 активными вулканами Индонезии, рядом продолжают жить люди.

Индонезия Ява Семеру
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