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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В связи со взрывом бытового газа в Ярославле возбуждено уголовное дело

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В связи со взрывом бытового газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело расследуется по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК).

В СК также сообщили, что пострадал 40-летний жилец дома, он госпитализирован.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил телеканалу "Россия 24", что пострадавший лежит в реанимации с ожогами. Больше никто не пострадал. Эвакуированных жильцов поселят в общежитии. В МЧС ранее говорили, что из дома вывели 44 человека, в том числе троих детей.

Губернатор возможной причиной взрыва назвал самовольное использование газового оборудования.

Взрыв на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома на улице Кузнецова произошел ранним утром 5 декабря. По данным МЧС, в здании частично обрушилась кровля и чердачные перекрытия.

По факту проводится прокурорская проверка.

Ярославль СКР Михаил Евраев Ярославская область МЧС
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