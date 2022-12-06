Спасатели обнаружили тело при разборе завалов дома в Нижневартовске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Работы на месте ЧП в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) приостановлены после обнаружения тела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Нашли, предварительно, тело человека. На место вызван следственный комитет. Работы приостановлены до окончания следственным комитетом следственных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в результате взрыва, предположительно, газового баллона в жилом доме Нижневартовска вечером 4 декабря погибли шесть человек, девять пострадали, четверо из них были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.