Взрыв газа в пятиэтажке Нижневартовска произошел при монтаже газовой горелки к баллону

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Аварийная разгерметизация бытового газового баллона является основной версией взрыва и обрушения в пятиэтажном доме в Нижневартовске. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3-го подъезда на 2-м этаже дома 6-а по ул. Мира в Нижневартовске" - говорится в сообщении. По предварительным данным, инцидент произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону.

По уголовному делу допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим. По мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы.

"Также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания "АртСевер", где накануне мужчина заправлял газовый баллон", - добавляет ведомство.

Взрыв, предположительно, газового баллона произошел вечером 4 декабря в пятиэтажном доме в Нижневартовске на улице Мира. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в результате инцидента шесть человек погибли, девять пострадали, четверо из них были госпитализированы.