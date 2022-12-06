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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

IT-компания "Крок" решила инициировать банкротство Oracle в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ЗАО "Крок Инкорпорейтед" (работает под брендом "КРОК") намерено обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) АО "Оракл компьютерное оборудование", сообщается в материалах на "Федресурсе".

В середине октября о намерении инициировать банкротство компании сообщило ПАО "Мегафон", объясняя это тем, что российская структура Oracle "не исполняет вступившее в законную силу решение суда о взыскании суммы за неисполнение контрактных обязательств".

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Крока".

По данным картотеки арбитражных дел, компания подала иск против Oracle в России в июне 2022 года, в октябре суд принял решение взыскать с ответчика 47,4 млн рублей за "неосновательное обогащение" по договору об услугах технической поддержки. Договор был заключен в августе 2021 года, однако так и не был исполнен, указывается в материалах суда.

Oracle остановила работу в России в начале марта 2022 года.

Oracle Оракл Крок Федресурс Мегафон
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