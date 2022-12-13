Квартальная выручка Oracle увеличилась на 18%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская корпорация Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, увеличила выручку во втором квартале 2023 финансового года на 18% благодаря росту доходов от "облачных" сервисов.

Выручка компании за квартал, который завершился 30 ноября, составила $12,28 млрд по сравнению с $10,36 млрд за второй квартал предыдущего финансового года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $11,96 млрд.

Чистая прибыль Oracle в отчетном квартале составила $1,74 млрд, или $0,63 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,25 млрд, или $0,46 на акцию, годом ранее, когда результаты компании включали в себя крупные разовые расходы.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,21 на акцию, как и годом ранее, при консенсус-прогнозе рынка для этого показателя на уровне $1,17 на акцию.

"Укрепление доллара США относительно других мировых валют оказало существенное влияние на наши результаты в прошедшем квартале, - отмечается в сообщении Oracle. - Без этого влияния скорректированная прибыль была бы выше на $0,09 на акцию".

Выручка подразделения "облачных" услуг и лицензионной поддержки Oracle в прошедшем финквартале увеличилась на 14% - до $8,6 млрд. В частности, выручка "облачных" сервисов (IaaS и SaaS) подскочила на 43%, до $3,8 млрд.

Доходы от продажи лицензий ("облачных" и для локальных ПК) выросли на 16%, составив $1,44 млрд.

Выручка от продажи оборудования повысилась на 11%, - до $850 млн, от продажи услуг - взлетела на 74%, достигнув $1,39 млрд.

Главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац заявила в ходе телефонной конференции в понедельник, что компания прогнозирует скорректированную прибыль на третий финквартал на уровне $1,17-1,21 на акцию и ожидает увеличения выручки на 17-19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то есть до $12,3-12,5 млрд.

Эксперты в среднем прогнозируют скорректированную прибыль в $1,23 на акцию при выручке в $12,21 млрд на текущий квартал.

По итогам второго финквартала Oracle выплатит дивиденды в размере $0,32 на акцию.

С начала 2022 года капитализация Oracle снизилась на 6,8%.