В устав Томска внесли переход от прямых выборов мэра к конкурсной процедуре

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты думы Томска внесли изменения в устав города, которые предполагают переход от прямых выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, передал корреспондент "Интерфакса".

В ходе обсуждения изменений было предложено установить минимальную планку в 25 голосов для утверждения кандидатуры, депутаты поправку поддержали.

За внесение изменений в устав Томска "за" проголосовали 25 депутатов, четверо - "против", трое воздержались.

21 октября группа депутатов Законодательной думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. Спикер облдумы Оксана Козловская заявляла, что законопроект внесен в связи с указом президента, согласно которому режим базовой готовности вводится и в Томской области, поэтому "сложившаяся ситуация требует принятия оперативных, выверенных решений с участием всех уровней публичной власти".

За отмену прямых выборов мэра столицы региона выступил и губернатор Владимир Мазур.

27 октября облдума внесла изменения в региональное законодательство. После этого возникла необходимость внесения изменений в устав города, для чего провели публичные слушания. Из 85 голосовавших 65 выступили за отмену прямых выборов мэра Томска, 19 - против, один воздержался.

Занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

В настоящее время прямые выборы мэров среди региональных центров остались в Абакане, Анадыре, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Улан-Удэ.