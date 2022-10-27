В Томске отменили прямые выборы мэра

Такой законопроект внесли в областную думу в связи со введением в регионе режима базовой готовности

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Законодательная дума Томской области приняла региональный закон о замене в Томске прямых выборов мэра на конкурсную процедуру, передал корреспондент "Интерфакса" из зала парламента.

"Эта тема вызвала бурные обсуждения. В думу поступило обращение от общественных организаций с просьбой рассмотреть вопрос и выступить с такой законодательной инициативой (...) Проект закона направлен на установление единого порядка выборов главы муниципального образования для всех городских округов и муниципальных районов", - заявила спикер облдумы Оксана Козловская, один из авторов законопроекта.

Она напомнила, что на прошлых прямых выборах мэра Томска в 2013 и 2018 годах явка была низкой и составила 19-20%.

Депутаты получили положительные заключения на законопроект от прокуратуры, Минюста, обладминистрации и юридического отдела думы, добавила спикер.

На этой неделе депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш внес законопроект, согласно которому конкурсная процедура для выборов мэра Томска будет носить временный характер. "Сначала мы должны проголосовать за внесенный проект, а затем, согласно регламенту, мы обсудим поправку. По ней мы проголосуем отдельно", - отметила Козловская.

В итоге законопроект о переходе на конкурсную процедуру выборов мэра Томска был одобрен без ограничения по срокам. "За" проголосовали 34 депутата, трое - против, двое воздержались.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра в думу 21 октября внесла группа депутатов регионального собрания.

Козловская объяснила тогда, что законопроект внесен в связи с указом президента, которым режим базовой готовности вводится и в Томской области, поэтому "сложившаяся ситуация требует принятия оперативных, выверенных решений с участием всех уровней публичной власти".

В итоге члены комитета облдумы по законодательству, государственному устройству и безопасности проголосовали за рассмотрение данного законопроекта на ближайшем собрании парламента в двух окончательных чтениях.

За отмену прямых выборов мэра столицы региона выступил и губернатор Владимир Мазур.

Избранный мэр Томска Иван Кляйн, руководивший городом с 2013 года, был задержан и арестован в ноябре 2020 года и впоследствии временно отстранен от должности.

В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В декабре 2021 года Советский суд Томска назначил ему срок, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве. Приговор он обжаловал, но апелляция была отклонена. В апреле 2022 года суд перевел Кляйна из СИЗО под домашний арест с содержанием в медучреждении. В мае СК предъявил ему новые обвинения в злоупотреблении полномочиями.

Сейчас среди региональных центров России прямые выборы мэров остались в Абакане, Анадыре, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Улан-Удэ.