Мэр Томска Кляйн останется под домашним арестом на время нового расследования

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Томске Кировский суд оставил под домашним арестом до 26 июля мэра города Ивана Кляйна, который получил срок по одному делу и которому предъявили обвинение по новому делу, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Марина Вихлянцева. О домашнем аресте просило следствие.

Кляйн будет находиться в НИИ онкологии томского НИМЦ, уточнила адвокат. Ранее сообщалось, что он проходит курс химиотерапии.

О том, что уже осужденному мэру предъявили новое обвинение, стало известно 26 мая от его защиты. СК по Томской области считает что мэр приказал подчиненному принять ремонт дороги, хотя было известно, что работы были выполнены некачественно.

Мэр был задержан и арестован 14 ноября 2020 года и через некоторое время отстранен от должности. Сначала ему вменили два эпизода злоупотребления полномочиями при решении вопросов с участками земли и незаконное предпринимательство.

По версии следствия, мэр незаконно добился внесения в геоинформационную систему "ГеоКад" данных о о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это помешало местному предпринимателю Ринату Аминову построить на соседнем участке многоквартирные дома. Также он незаконно участвовал в управлении компании "Томское пиво", бенефициаром которой является, и превысил полномочия в связи с продажей своей дочери участка земли по заниженной цене.

Сначала он был арестован, затем следствие перевело его под домашний арест с содержанием в стационаре. Он перенес операции в связи с онкологическим заболеванием. После операций он был под домашним арестом уже дома. Затем его снова перевели в больницу.

В конце декабря 2021 года Советский суд Томска признал Кляйна виновным по всем трем обвинениям и приговорил к двум годам лишения свободы. Прокуратура и защита этот приговор оспорили.