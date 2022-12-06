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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

В Кремле отреагировали на лишение "Дождя" лицензии в Латвии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с аннулированием в Латвии лицензии на вещание телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) демонстрирует ошибочность иллюзии того, что где-то лучше и свободнее, чем дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с аннулированием в Латвии лицензии телеканала.

Ранее сообщалось, что Национальный совет Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировал лицензию на вещание в республике российского телеканала "Дождь".

Председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш отметил, что это решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, а также после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время. Среди нарушений он назвал отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории РФ, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией" и другие.

Дмитрий Песков Дождь Латвия
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