Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Телеканал "Дождь" выселяют из студии в Латвии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Латвии медиагруппа "TV3 Group", которая ранее сдавала в аренду помещения российскому телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), расторгнет договор с лишенным лицензии каналом. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью "TV3 Group" Карлис Позняков.

Решение принято на основании выявленных Национальным советом Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.

В компании сообщают, что договор аренды помещения будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе.

"Дождь" прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря после того, как НСЭСМИ аннулировал его лицензию на вещание в республике. Как пояснил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш, решение об аннулировании лицензии было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, а также после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время. Среди нарушений: отсутствие звуковой дорожки на госязыке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории РФ, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией" и другие. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой глава Нацсовета не стал разглашать.

Ранее телеканал работал в России, однако Минюст РФ 20 августа 2021 года внес "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов. 1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в РФ. В октябре 2022 года Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов основателя "Дождя" Наталью Синдееву, главного редактора телеканала Тихона Дзядко, журналистов Екатерину Котрикадзе и Владимира Роменского.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя ситуацию с аннулированием в Латвии лицензии телеканала "Дождь", заявил журналистам: "Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров который демонстрирует ошибочность таких иллюзий".

Латвия TV3 Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

ЕС приостановит разрешение на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала"

ЕС приостановит разрешение на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала"

ЕС разморозит активы ряда физлиц из РФ, чтобы не мешать торговле продовольствием

ЕС разморозит активы ряда физлиц из РФ, чтобы не мешать торговле продовольствием

Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения

ЕС включит в санкционные списки 168 оборонных предприятий РФ

ЕС включит в санкционные списки 168 оборонных предприятий РФ

Путин изложил премьеру Индии принципиальные оценки в контексте ситуации на Украине

В Берлине лопнул самый большой в мире аквариум

В Берлине лопнул самый большой в мире аквариум

В Кремле ознакомятся со статьей Киссинджера по проблемам европейской безопасности

Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа

Лукашенко заявил о срыве сроков создания единого с Россией рынка газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });