Телеканал "Дождь" выселяют из студии в Латвии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Латвии медиагруппа "TV3 Group", которая ранее сдавала в аренду помещения российскому телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), расторгнет договор с лишенным лицензии каналом. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью "TV3 Group" Карлис Позняков.

Решение принято на основании выявленных Национальным советом Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) нарушений и аннулированной лицензии на вещание.

В компании сообщают, что договор аренды помещения будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе.

"Дождь" прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря после того, как НСЭСМИ аннулировал его лицензию на вещание в республике. Как пояснил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш, решение об аннулировании лицензии было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, а также после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время. Среди нарушений: отсутствие звуковой дорожки на госязыке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории РФ, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией" и другие. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой глава Нацсовета не стал разглашать.

Ранее телеканал работал в России, однако Минюст РФ 20 августа 2021 года внес "Дождь" в реестр СМИ-иностранных агентов. 1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в РФ. В октябре 2022 года Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов основателя "Дождя" Наталью Синдееву, главного редактора телеканала Тихона Дзядко, журналистов Екатерину Котрикадзе и Владимира Роменского.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя ситуацию с аннулированием в Латвии лицензии телеканала "Дождь", заявил журналистам: "Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров который демонстрирует ошибочность таких иллюзий".