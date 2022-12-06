Новак ждет сохранения продаж нефти в декабре на уровне ноября, несмотря на price cap

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская нефть всегда была востребована на мировом рынке; с учетом роста глобальной экономики и ограниченного предложения сырье из России всегда найдет своего покупателя, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мировое потребление, рост экономики в мире должен быть обеспечен энергетическими ресурсами. Нефти в мире не так много, и российская нефть всегда была и будет востребована. Да, будут меняться логистические цепочки. Тем не менее, мы не видим в этом никакой трагедии", - объяснил чиновник.

Несмотря на вступление в силу ценового потолка, российские власти ожидают, что реализация отечественной нефти в декабре сохранится на уровне ноября, добавил он.

"Коммерческие компании найдут между собой механизмы взаимодействия, реализации соответствующей продукции. Да, настали более сложные условия, но, тем не менее, мы продолжаем продавать нефть и будем продавать, использовать новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки", - добавил вице-премьер.

Новак не исключил, что в перспективе возможны периоды снижения добычи нефти, но на небольшие объемы.

"Хотя мы делаем все, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на тех уровнях, которых мы достигли в 2022 году. Еще раз повторяю: наша нефть востребована на рынке, и мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что страны-потребители "наступают на одни и те же грабли", устанавливая нерыночные механизмы, что в будущем может привести к глобальному снижению инвестиций, дефициту энергоресурсов и последующему росту цен.

Он также сказал, что власти и компании дорабатывают механизм запрета использования ценового потолка на российскую нефть и он будет введен до конца года.

3 декабря Совет ЕС решил, что с 5 декабря будет введен потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение поддерживают все страны G7. Ранее представители российского руководства, в том числе Новак, предупреждали, что Россия не планирует продавать нефть странам, примкнувшим к новому порядку.