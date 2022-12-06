Новак отметил ряд неопределенностей в механизме price cap для нефти

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Механизм потолка цен на нефть (price cap) даже после определения лимита содержит массу неопределенностей, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Нефть продается по спотовым и (долгосрочным - ИФ) контрактам, и в этих контрактах никаких price cap не должно быть. Дружественные страны или недружественные - нефть поставляется по всему миру", - сказал он.

Комментируя, будет ли Россия поставлять нефть с проекта "Сахалин-2" в Японию, которая как страна G7 является участником Коалиции предельных цен (Price Cap Coalition), Новак заметил: "С Японией, по-моему, долгосрочный контракт, что мы, будем там менять контракт?"

"Что означает присоединение к рrice cap? Столько неопределенностей и нюансов - надо разбираться", - заметил он.

Российские чиновники ранее заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять политику price cap.

США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали Price Cap Coalition и не позволяют своим компаниям оказывать услуги по транспортировке, страхованию, финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если цена их продажи превышает определенный потолок.

Ограничения цен на нефть временно не будут касаться поставок в Японию с "Сахалина-2". Так, США до 30 сентября 2023 года разрешили все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках этого проекта, при условии, что она "предназначена исключительно для ввоза в Японию".

ЕС разрешил оказывать услуги по транспортировке российской нефти морем с проекта "Сахалин-2" в Японию сроком до 5 июня 2023 года.