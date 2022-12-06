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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - РФ и отечественные компании дорабатывают механизм запрета использования ценового потолка на российскую нефть, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас дорабатывается с компаниями", - сказал Новак, выразив уверенность, что мера будет введена до конца года.

Как сообщалось, в ночь на 3 декабря ЕС опубликовал решение - потолок цен на российскую нефть утвержден на уровне $60 за баррель. Механизм вступил в силу с 5 декабря.

Россия не планирует продавать нефть странам, примкнувшим к новому порядку.

Александр Новак
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