Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еще двое погибших обнаружены при разборе завалов жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

"Из-под завалов дома N6а на улице Мира извлекли еще двоих человек (всего за сегодня - семерых). На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло частичное обрушение конструкций.

Были обнаружены тела шестерых погибших, четверо из них были опознаны - это мать с трехлетним ребенком, еще одна женщина и мужчина 49 лет. Еще несколько человек числились пропавшими без вести.