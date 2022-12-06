В Нижневартовске 7 декабря объявили днем траура из-за гибели людей при взрыве газа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы в Нижневартовске, где в жилом доме взорвался газ и погибли восемь человек, завершены; 7 декабря будет днем траура, написала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

"К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. (...) на эти дату и час, достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка. В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура", - говорится в сообщении.

Комарова выразила соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло частичное обрушение конструкций. Обрушились два смежных подъезда, третий и четвертый, пострадало шесть квартир. Погибли восемь человек, четверо находятся в больнице, двое - в крайне тяжелом состоянии.