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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Нижневартовске 7 декабря объявили днем траура из-за гибели людей при взрыве газа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы в Нижневартовске, где в жилом доме взорвался газ и погибли восемь человек, завершены; 7 декабря будет днем траура, написала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

"К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. (...) на эти дату и час, достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка. В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура", - говорится в сообщении.

Комарова выразила соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло частичное обрушение конструкций. Обрушились два смежных подъезда, третий и четвертый, пострадало шесть квартир. Погибли восемь человек, четверо находятся в больнице, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Нижневартовск Наталья Комарова ХМАО
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