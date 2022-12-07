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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Х5 подключила "Пятерочку" к услуге выдачи наличных на кассах супермаркетов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - X5 Group подключила "Пятерочку" к выдаче наличных по банковской карте на кассах торговой сети, говорится в сообщении группы.

В марте X5 запустила услугу в "Перекрестке", с этого момента было совершено более 101 тыс. операций. Сейчас сервис доступен во всех магазинах присутствия супермаркетов и 13 тыс. магазинов "Пятерочки". Планируется, что в I квартале 2023 года сервис будет работать во всех магазинах сети.

Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо совершить покупку. Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию составляет 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем.

Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, но банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец сентября под управлением компании было 20 227 магазинов, в том числе 18 865 магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 316 дискаунтеров "Чижик" и 17 гипермаркетов "Карусель".

X5 Group Пятерочка Перекресток
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