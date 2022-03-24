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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Х5 запустила услугу выдачи наличных на кассах супермаркетов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - X5 Group запустила выдачу наличных по банковской карте на кассах своих супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении Х5.

Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо совершить покупку. Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию составляет 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем.

Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, но банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина.

После оценки проекта и востребованности услуги X5 примет решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах "у дома" "Пятерочка".

Х5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему выручки. На конец декабря группа объединяла 19 121 магазин, в том числе 990 супермаркетов "Перекресток" и 17 972 магазина "у дома" "Пятерочка".

X5 Group Сбербанк
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