Х5 в IV квартале увеличила выручку на 16,3%, за 2022 год - на 18,3%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - X5 Retail Group (X5 Group) в IV квартале 2022 года увеличила общие продажи на 16,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до 704 млрд рублей, говорится в сообщении.

В частности, выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" увеличилась на 13,5% (до 551,9 млрд рублей), сети супермаркетов "Перекресток" - на 4,4% (до 98 млрд рублей). Выручка гипермаркетов "Карусель" упала на 66,3%, до 2,35 млрд рублей. Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" продемонстрировала восьмикратный рост, выручка составила 15,2 млрд рублей.

Сопоставимые продажи Х5 (LfL) выросли на 7,9%.

По итогам 2022 года выручка ритейлера увеличилась на 18,3%, до 2 трлн 601 млрд рублей.

Выручка "Пятерочки" за год выросла на 18,3%, до 2 трлн 123 млрд рублей, "Перекрестка" - на 10,5%, до 385,5 млрд рублей. Выручка "Карусели" сократилась в 2 раза, до 15,7 млрд рублей. Выручка дискаунтеров "Чижик" увеличилась в 12 раз, до 35,9 млрд рублей с 2,9 млрд рублей в 2021 году.

Офлайн-продажи ритейлера (выручка четырех сетей магазинов без учета доставки) в IV квартале 2022 года выросли на 15,7% (до 681,9 млрд рублей), за год - на 17,7% (до 2 трлн 531 млрд млрд рублей).

Продажи цифровых бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды "Много лосося") в отчетном периоде увеличились на 35,8% (до 22,1 млрд рублей), в 2022 году - на 46,6% (до 70,35 млрд рублей).

Торговая площадь Х5 на 31 декабря выросла на 8,3%, до 9,107 млн кв. м.

"В новом году мы продолжим активно расширять наши сети "жестких" дискаунтеров и магазинов "у дома" с фокусом на более доступные цены, а также рассмотрим возможности развития в новых регионах через стратегическое партнерство с местными розничными сетями", - приводятся в сообщении слова CEO X5 Игоря Шехтермана.

В 2022 году X5 открыла 2 202 магазина (net, с учетом закрытий), большая часть из них пришлась на магазины "Пятерочка" (1 192 по итогам года). Кратный рост по открытию магазинов продемонстрировал "Чижик" - за год было открыто 445 магазинов.

Торговая площадь сети "Пятерочка" по итогам года выросла на 6,4% (до 7,5 млн кв. м). Сопоставимые продажи сети в IV квартале увеличились на 8,4% год к году на фоне роста чека на 3,6% и трафика на 4,7%. В 2022 выручка сопоставимых магазинов "Пятерочка" выросла на 11,7% (чек увеличился на 7,9%, трафик - на 3,5%).

Торговая площадь сети супермаркетов "Перекресток" снизилась на 1,2% (до 1,09 млн кв. м). LfL-выручка сети в IV квартале выросла на 5,3% за счет роста среднего чека на 4% и трафика на 1,2%. За год сопоставимые продажи "Перекрестка" выросли на 10,8% (средний чек повысился на 7,2%, покупательский трафик не изменился).

Х5 также отметила, что продовольственная инфляция в IV квартале составила 11,2% (15,6% в III квартале).

"Рынок продовольствия снизился на 2,7% в реальном выражении с апреля по ноябрь 2022 г. Миграционный отток населения в начале осени локально снизил спрос на продовольствие. Однако уже в октябре спрос начал восстанавливаться", - говорится в сообщении группы.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На конец 2022 года группа объединяла 21 323 магазина, в том числе 19 164 магазина "у дома" "Пятерочка", 971 супермаркет "Перекресток", 517 "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 595 магазинов "Красный Яр" и "Слата".