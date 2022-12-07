Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову по уголовному делу о создании преступного сообщества, убийствах и хищениях, сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 27 декабря в 14:00", - сказали в суде.

В своем последнем слове накануне Рауф Арашуков попросил суд о справедливости.

"Мы просим только об одном, чтобы вы законное решение приняли, справедливое. Больше ничего. Вы прекрасно знаете, что в деле никаких доказательств нашей виновности нет и быть не может. Мы просим вас принять законное решение. Рано или поздно, я надеюсь, по милости всевышнего, так и будет. Я прошу вас именно вас вынести справедливое решение", - сказал Арашуков-младший, обращаясь к суду.

О том же суд попросил отец экс-сенатора. "Я не совершал никакого преступления, не убивал никого, не заказывал никому, тем более сыну, не похищал газ", - утверждал Рауль Арашуков.

Как сообщалось, в сентябре присяжные заседатели признали виновными Арашуковых по всем пунктам обвинения.

5 декабря на основании вердикта присяжных гособвинение попросило приговорить обоих Арашуковых к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Еще четверым фигурантам их дела гособвинение попросило назначить длительные сроки лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

В зависимости от роли и степени участия фигурантов Следственный комитет России (СКР) предъявил им обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), организации убийств (ч. 3 ст. 33 - п."ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Дело Арашуковых

Согласно фабуле дела, Арашуков-младший организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

Убийства Арашуков, настаивало обвинение, организовал по поручению отца, поскольку те якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Также, согласно обвинению, экс-сенатор повлиял на сотрудников правоохранительных органов для сокрытия своих преступлений.

Наконец, следствие вменило экс-сенатору ложный донос.

Кроме того, следствие установило, что Арашуков-старший организовал преступное сообщество и хищение газа более чем на 4,4 млрд рублей.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. В частности, экс-сенатора сотрудники правоохранительных задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.