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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Президент РФ пообещал разобраться с проблемами с экипировкой военных

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблемы с экипировкой военнослужащих, если до сих пор остаются какие-либо вопросы.

"По поводу проблем с экипировкой. Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания, я бы просил вас дать дополнительную информацию. Мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее", - сказал Путин в ходе заседания Совета по правам человека.

Он добавил, что поддержка семей мобилизованных также должна оставаться в поле зрения государства.

"Я очень рассчитываю на вашу поддержку, вашу помощь в работе по регионам. Это святая обязанность руководителей всех уровней, общественных организаций. Конечно, здесь вопросов, наверно, много. Это касается и своевременных выплат соответствующего денежного содержания, и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят. Я очень рассчитываю на то, что эта работа будет совместной и эффективной", - заявил президент.

Владимир Путин
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