Песков заявил, что риски нападения на Крым остаются

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что по-прежнему остаются риски для безопасности Крыма и Севастополя, для их устранения принимаются эффективные меры.

На вопрос журналистов, сохраняются ли риски нападения на полуостров в свете сообщений о новых сбитых беспилотниках над Севастополем, а также о задержании украинских шпионов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов".

"Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - добавил Песков.

Касаясь вопроса о достаточности мер по созданию укрепрайонов в Крыму, представитель Кремля сказал: "Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции. Все-таки здесь лучше обращаться к военным".

Ранее в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота сбил дрон над Черным морем в акватории Севастополя.